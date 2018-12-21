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Борис Грачевский: Мы искренне рады, что «Ералаш» приехал в Псков

«Мы искренне рады, что «Ералаш» приехал в Псков», - такое мнение на пресс-конференции 22 декабря высказал художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы искренне рады, что приехали в ваш город и в ваш край. Мы были почти во всех города России, но со Псковом у нас как-то не очень получилось. Возникла такая идея: раз уж мы тут не были, надо быть обязательно», - Борис Грачевский.

Он рассказал, что в разных городах России существует 30 студий киножурнала «Ералаш». В Пскове такой школы нет, но на несколько дней удалось организовать настоящий десант школы «Ералаш». Получился, по его мнению, путь совмещения некой школы мастерства для местных детей и проба их сил. «Огромное количество детей хотят быть связаны с «Ералашем». Отрадно, что дети в Пскове смогли принять в этом проекте участие бесплатно. Дети смогли узнать, что такое кино и как это, быть актером. Это десант позитива, особенно это дорого перед Новым годом. Уверен, что у нас должно все сойтись и получиться. Приятно, что мы смогли собрать школу детей на эти краткие курсы. Такие встречи для детей могут на всю жизнь остаться в памяти», - добавил он.

Борис Грачевский высказал надежду, что, возможно, такие школы будут проходить с некоторой периодичностью, например, раз в год. «Для города это тоже событие», - подчеркнул он.

Добавим, новогодняя киношкола «Ералаш» проходила в Пскове с 12 по 22 декабря. Участие в проекте было бесплатным для детей. Отбор происходил на основании результатов творческого конкурса. В конкурсе участвовало более 240 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Из общего числа конкурсантов было отобрано 42 участника киношколы.