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В Пскове совершенно потрясающие дети, уверен режиссер «Ералаша»

В Пскове совершенно потрясающие дети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 22 декабря сообщил режиссер «Ералаш» Артур Гройс.

Этот проект, отметил он, - новогоднее чудо, которое стало возможным благодаря Борису Грачевскому и спонсорам из региона - ООО «Скандинавия» и ООО «Дорстройсервис». Он выразил слова благодарности всем им от детей и их родителей.

«В Пскове совершено потрясающие дети. И не только в Пскове, но и в районах. Девочка из Печор каждый день ездила на все мастер-классы и съемки. Дети были полны энтузиазма. Эта большая работа, они вкалывали весь съемочный день. Съемки были очень тяжелые», - рассказал режиссер.

Генеральный директор «Скандинавии» Игорь Поляков добавил, что даже не предполагал, сколько в Пскове творческих детей.

Добавим, новогодняя киношкола «Ералаш» проходила в Пскове с 12 по 22 декабря. Участие в проекте было бесплатным для детей. Отбор происходил на основании результатов творческого конкурса. В конкурсе участвовало более 240 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Из общего числа конкурсантов было отобрано 42 участника киношколы.