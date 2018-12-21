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Два сюжета киножурнала «Ералаш» сняты в Пскове

Два сюжета киножурнала «Ералаш» сняты в Пскове - «Гипнотизер» и «Я иду искать». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 22 декабря сообщил режиссер «Ералаш» Артур Гройс.

Он рассказал, что это были некие ремейки на старые сюжеты «Ералаша», адаптированные специально для детей, которые отобрались в результате конкурса. «Мы старались подготовить такие сюжеты, которые понравятся детям», - добавил режиссер.

Съемки проходили на базе гуманитарного лицея Пскова. Большая трудность, по словам режиссера, заключалась в отсутствии света и в холоде. Для него и родителей стало настоящим открытием, что их дети могут работать наравне со взрослыми, с энтузиазмом сниматься с утра и до вчера. «Это утомительная работа. В очередной раз убедился, что талантливых детей много везде», - сказал Артур Гройс.

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский отметил, что получилась некая большая игра в «Ералаш». «В самом хорошем смысле этого слова», - добавил он. Дети смогут добавить эти съемки и сюжеты себе в портфолио, для них это большой опыт. В целом же, для настоящих съемок сюжетов «Ералаша» детей учат и готовят по 8 месяцев.

Премьера сюжетов состоится сегодня, 22 декабря, в 17.00 в БКЗ Псковской областной филармонии.

Директор детской театрально мастерской «Гвозди» Марина Николаева добавили, что выбрать детей для съемок было очень сложно, все они старались показать себя с лучшей стороны. «Для них опыт участия в кастинге полезен, как и для их будущей карьеры. Проигравших и пострадавших здесь нет», - уверена она.

В целом, добавил Борис Грачевский, «Ералашу» в следующем году исполняется 45 лет. На его счету более 1000 сюжетов. Каждую неделю выпускается новый «Ералаш».

Добавим, новогодняя киношкола «Ералаш» проходила в Пскове с 12 по 22 декабря. Участие в проекте было бесплатным для детей. Отбор происходил на основании результатов творческого конкурса. В конкурсе участвовало более 240 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Из общего числа конкурсантов было отобрано 42 участника киношколы.