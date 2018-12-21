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«Снежную королеву» увидели юные псковичи благодаря проекту «Единой России»

Премьера спектакля по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» состоялась в Псковском театре кукол 22 декабря. Показы сегодня проходят с аншлагом, и на представление 23 декабря все билеты проданы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На создание спектакля к Новому году в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» было выделено около 1 миллиона 300 тысяч рублей. «На эти средства, в частности, мы позаботились о декорациях – специально для «Снежной королевы» изготовлена белая одежда сцены, установлен баннер с зимним пейзажем. Маленькие зрители попадают в настоящую сказку», - рассказала директор театра Татьяна Ааб и отметила, что все желающие смогут посмотреть спектакль до 7 января.

«Работа профессионалов, достойное оборудование, красивые ткани и даже обувь – на качество постановки влияет всё! Поэтому нам хотелось бы и в дальнейшем получать помощь в рамках партийного проекта и вместе создавать новые замечательные спектакли», - подчеркнула директор учреждения.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.

Фото Псковского театра кукол