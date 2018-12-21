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Портал, посвященный Году театра в России, заработает в полном объеме с 1 января

Портал, посвященный Году театра, открыт, но в базовом режиме, в полном объеме он заработает с 1 января 2019 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил во вторник на заседании коллегии Министерства культуры РФ заместитель министра культуры Павел Степанов.

«Портал Года театра был запущен 1 декабря. Представлена базовая информация. С 1 января портал будет функционировать в полном объеме», - сказал Степанов.

В настоящий момент в афише театрального марафона более 2,6 тыс. мероприятий.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Год театра был открыт 13 декабря. Основной площадкой открытия стал первый русский профессиональный театр - Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова.

Одним из ключевых событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада с основной площадкой в Санкт-Петербурге. Вторым масштабным проектом будет Всероссийский театральный марафон, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года в восьми федеральных округах. Отдельным пунктом в плане мероприятий на год значится оказание поддержки всероссийским, международным театральным фестивалям и выставкам, отбирать заявки будут Минкультуры и Союз театральных деятелей РФ. Бюджет Года театра оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.