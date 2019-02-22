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Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром

24 февраля арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин переквалифицируется на полдня в театрального кассира. С 11.30 до 15.00 он будет находиться в кассе театра, будет отвечать на вопросы зрителей и сможет помочь выбрать спектакль для просмотра по вкусу каждого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Подобные формы прямого общения со зрителем театр намерен сделать регулярными.

Псковский театр драмы имени А.С.Пушкина представляет мартовскую афишу. Подробную информацию о репертуарных спектаклях можно узнать, как на сайте театре, так и в кассе.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/afisha.