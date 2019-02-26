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Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

В субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится показ спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» в постановке Псковского драматического театра в рамках офф-программы Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Как сообщает «Интерфакс», спектакль начнется в 19.30 на новой сцене Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49а).

Напомним, в феврале Псковский драмтеатр представил два премьерных спектакля - «Жанна» (по произведению Ярославы Пулинович) и «Гробница малыша Тутанхамона» (Оливия Дюфо). Обе постановки начинались как творческие эскизы в рамках Пушкинского театрального фестиваля прошлого года.

Спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» в постановке молодого режиссера Елизаветы Бондарь - это сценическая премьера пьесы не только в России, но и в Европе.

В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. И она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, - странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел.

Спектакль удивит зрителя сочетанием углубленного психологизма с условностью и эксцентрикой, заставит размышлять о важных вопросах бытия, смеяться и плакать.

Добавим, что пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» Оливии Дюфо были удостоены престижного приза газеты New York Times.

В спектакле заняты: Наталья Петрова, Дарья Чураева, Евгений Терских, Денис Кугай, Анна Шуваева.

Для зрителей 18+