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Псковский театр кукол отметил тройной праздник

Три театральных праздника объединили в Псковском театре кукол в одно торжество в пятницу, 22 марта, которое состоялось перед началом нового, но уже снискавшего зрительскую популярность спектакля «Карнавал животных»: 55-летний юбилей Псковского театра кукол, Международный день актера-кукольника, который прошел 21 марта, и преддверие Международного дня театра, который будут отмечать во всем мире 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«А еще у нас сейчас идет Год театра, - напомнила маленьким зрителям и их родителям директор театра кукол Татьяна Ааб. - Но к нам зрители ходят всегда, для вас у нас каждый год - это год театра. И хотя 55 лет Псковскому театру кукол исполнилось в конце прошлого года, именно в эту театральную неделю мы решили показать вам наши лучшие спектакли».

Коллектив театра поздравила председатель комитета по культуре Жанна Малышева, отметив, что «за двумя прекрасными цифрами 55 стоят судьбы и вдохновенный труд людей, посвятивших свою жизнь театру, вкладывающих Богом данный талант и частицы души в замечательные спектакли».

«Ваши постановки учат детей быть честными, добрыми, порядочными людьми. Низкий поклон вам за это!» - заключила руководитель комитета и передала директору театра приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Жанна Малышева также подчеркнула, что театр кукол всегда находит поддержку, в том числе и финансовую, у администрации области. Так, в этом году будет выделен новый микроавтобус для гастролей.

О том, что действительно немалое количество талантливых людей вложили в театр свою душу и любовь, свидетельствовала и последующая церемония награждения актеров и работников театра. Благодарность от министра культуры РФ получил актер и режиссер Борис Поткин, Почетной грамоты администрации Псковской области удостоена актриса Елена Смирнова, благодарность администрации Псковской области вручена художнику-бутафору Эмилии Карелиной, Почетную грамоту Псковского областного Собрания депутатов получила актриса Наталия Неласая, Почетные грамоты комитета по культуре Псковской области вручены актеру Виталию Ивашневу, художнику-декоратору Злате Воловодовой, администратору Елене Голиковой, зав. осветительным цехом Александру Краусу.

В этот вечер оправдались и ожидания зрителей. Мечту о волшебстве и прекрасных превращениях подарил маленьким псковичам и их родителям необычный музыкальный спектакль «Карнавал животных». Как пояснила перед спектаклем Татьяна Ааб, в основу постановки лег одноименный цикл музыкальных пьес, которые написал французский композитор Клод Сен-Санс в 1886 году. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта и считал это произведение лишь музыкальной шуткой. А жизнь сыграла шутку с самим композитором, поскольку именно цикл «Карнавал животных» стал самой популярной пьесой Сен-Санса.

«Карнавал животных» перенес псковских зрителей в Париж конца XIX века. Улица большого города, полная чудесных событий и превращений, сменялась сказочной глубиной океана с его загадочными обитателями, а затем превращалась в поднебесье с мерцающими огоньками и танцующими животными.

«Музыка, великолепная пантомимическая игра актеров, забавные куклы и общая неподражаемая атмосфера не оставили равнодушными зрителей», - заверили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.