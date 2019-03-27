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Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО

26 марта в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин вручил премии для молодых деятелей культуры по итогам прошлого, 2018-го, года.

Одним из лауреатов этой авторитетной премии в нынешнем году стал режиссер спектакля «Река Потудань» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Сергей Чехов. Премия присуждается С.Чехову с формулировкой «за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы». Наряду с Сергеем Чеховым лауреатами стали художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и московский архитектор Николай Переслегин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Номинатором кандидатуры Сергея Чехова на соискание этой высокой награды стал художественный руководитель Александринского театра, народный артист России, четырежды лауреат Государственной премии России Валерий Владимирович Фокин, посмотревший спектакль «Река Потудань» во время фестиваля «Александринский».

Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно гражданам Российской Федерации за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры (литературы, архитектуры, дизайна, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов Российской Федерации), являющихся значительным вкладом в культуру Российской Федерации. Премия вручается с 2011 года. Сергей Чехов стал первым театральным режиссером, удостоенным этой премии за всю ее историю.

31 марта и 1 апреля спектакль «Река Потудань» будет показан в Москве, в рамках юбилейного фестиваля Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль претендует на соискание премии в шести номинациях.