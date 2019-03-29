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Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было

Завтра часть труппы Псковского театра драмы отправится на церемонию награждения премии «Золотая маска» в Гоголь-центр со спектаклем «Река Потудань».

Как отметила в программе «Дело Луначарского» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заслуженный работник культуры РФ и заведующая литературной частью Псковского драматического театра Любовь Никитина, «сказать волнительно - ничего не сказать - это ответственно, до этого у псковского театра номинации были, но номинация не прошла».

По словам актера Псковского драматического театра Виктора Яковлева, сама номинация на премию дает статусность постановке, режиссеру и труппе. «Когда театр номинируется на "Золотую маску", это говорит о многом, - отметил актер. - Театр заряжался разными постановками и, наконец, созрел. Раньше нам нечего возить было, теперь есть что возить на самые престижные фестивали. "Река Потудань" - это прицельный выстрел, режиссер Сергей Чехов и был приглашен для постановки подобного спектакля».

Как заметила Любовь Никитина, об успешности спектакля будет говорить получение даже одной «Маски»: список номинантов очень сильный.

Напомним, по итогам театрального сезона 2018-го года спектакль Псковского драматического театра «Река Потудань» стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме». Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина за сценографию «Реки Потудани» номинирована как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль» второго плана. Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана. Итого у театра шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска».