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Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры

Форма участия труппы Псковского драмтеатра в 39-х Международных Ганзейских днях пока не определена, сообщил актера театра Виктор Яковлев в ходе программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове и добавил, что он не представляет этого события без театра.

Заслуженный работник культуры РФ, заведующая литературной частью Псковского драматического театра Любовь Никитина сказала о том, что очень хорошо в рамках Ганзы смотрелись бы постановки уличного театра «Карусель». «Но, чтобы возродить "Карусель", нужен режиссер, который любит и понимает эту форму, - заметила Любовь Никитина. - Радун мог. Я знаю, что есть гранты на тему уличной постановки - но рано об этом еще говорить, чтобы не сглазить». Она также подчеркнула, что Ганза нужна региону: «Престижно принять европейских гостей в Пскове. Наш город всегда был гостеприимным».

Как считает Виктор Яковлев, в Пскове мало кто понимает, что такое Ганза, кроме тех, кто занимается организацией этого события. «Надо разъяснить значение этих дней людям, - уверен актер. - Театр будет и должен принимать участие в Ганзейских днях».

Что касается театра «Карусель», то, по словам актера, к Ганзейским дням возродить постановки уже не получится. Стоит присмотреться к опыту, когда театр играл в условиях открытых уличных площадок спектакли, изначально созданные для театральной сцены.

«Говорить о Ганзе надо с точки зрения того, что она даст городу, - сказал Виктор Яковлев. - Это поднимет престиж нашего дорогого любимого Пскова».