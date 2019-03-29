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Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол

02.04.2019 11:23|ПсковКомментариев: 0

Псковский кукольный театр снова получит финансовую поддержку в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Субсидия на развитие творческой деятельности и техническое оснащение учреждения в 2019 году составит 6 млн 451,6 тыс. Рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На укрепление материально-технической базы выделена сумма в размере 4 млн 86 тыс. рублей. «Часть средств субсидии мы планируем потратить на покупку автобуса. Многое в нашей деятельности зависит от транспорта. Мы выезжаем с постановками в образовательные учреждения, на гастроли, фестивали и конкурсы. В настоящее время используем микроавтобус Театрально-концертной дирекции, однако перевозить в нем и людей, и декорации не очень удобно», - рассказала директор театра кукол Татьяна Ааб.

Еще 2 млн 365,6 тыс. рублей предусматривается на создание двух новых спектаклей. Подготовкой новогоднего займется главный режиссер Псковского театра кукол Александр Заболотный. Второй под названием «Питер Пэн» по повести сэра Дж. М. Барри поставит приглашенный творческий работник.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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