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Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву

Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского драмтеатра во главе с художественным руководителем Дмитрием Месхиевым примет участие в церемонии вручения 25-й театральной национальной премии «Золотая маска», которая состоится в Москве, на сцене Большого театра, 16 апреля в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноименной повести Андрея Платонова. Постановка молодого режиссера Сергея Чехова необычна как по исполнению, так и для восприятия. Актеры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

В истории Псковского театра спектакль «Река Потудань» стал первым номинантом престижной театральной премии, причем сразу по шести номинациям. Спектакль вошел в номинацию «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.



Режиссер спектакля Сергей Чехов: «Самое ценное, мне кажется, в этих номинациях - это то, что из шести три номинации актерских. Потому что спектакль как таковой – традиционный психологической игры. Актеры существуют в определенных психологических функциях. Они существуют больше в области физического театра, нежели психологического. И то, что за эти роли артисты были номинированы, для меня это очень ценно, и мне кажется, что это какой-то важный этап».

Стоит отметить, что в разделе «Драматический театр» национальной премии «Золотая маска» наравне с псковским спектаклем будут соревноваться 29 постановок, и все они являются сильными и достойными конкурентами нашему спектаклю. Так, явным лидером по числу номинаций – девять - стал спектакль Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии», поставленный в московском «Гоголь-центре».





Второе место (7 номинаций) делят «Гамлет» Юрия Бутусова (петербургский Театр им. Ленсовета), «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Виктора Рыжакова (Александринский театр, Петербург) и «Три толстяка» Андрея Могучего (БДТ им. Товстоногова, Петербург).

На шесть номинаций, как и псковский спектакль, претендует постановка Константина Богомолова «Три сестры» (МХТ им. Чехова), спектакль «Нам не страшен серый волк» Евгения Марчелли и первого русского театра - Ярославской драмы им. Федора Волкова, «И это жизнь?» Айдара Заббарова (Казанский национальный театр им. Камала), «Король Лир» постановщика псковского «Ревизора» Петра Шерешевского (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск) и «Мертвые души» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск), выездная премьера которого прошла на Пушкинском фестивале в Пскове.



Напомним, что 31 марта и 1 апреля псковский спектакль «Река Потудань» был показан на основной конкурсной программе премии «Золотая маска» в «Гоголь – центре» и получил хорошие отзывы столичной публики. А заслуги молодого режиссера в отечественном театральном искусстве уже оценены на самом высоком уровне – 26 марта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Сергею Чехову премию для молодых деятелей культуры.

Добавим, что сразу после Москвы псковские артисты отправятся в Архангельск, на юбилейный XV театральный фестиваль «Европейская весна». Устроители фестиваля обещают, что в Год театра программа «Европейской весны» будет максимально театральной, собранной по двум критериям — уникальность и дерзость. Архангелогородцы увидят спектакль «Река Потудань» 18 апреля.