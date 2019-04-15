Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Децл «Морфия»
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Суздальский фестиваль анимационного кино
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Премьеры апреля
Псковичи о «Несвятых святых»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
ещё Новости 15.04.2019 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву 15.04.2019 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву 02.04.2019 11:230 Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол 29.03.2019 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры 29.03.2019 14:232 Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было 29.03.2019 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной Дню театра
Сцена / Новости

Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву

15.04.2019 11:23|ПсковКомментариев: 0

Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского драмтеатра во главе с художественным руководителем Дмитрием Месхиевым примет участие в церемонии вручения 25-й театральной национальной премии «Золотая маска», которая состоится в Москве, на сцене Большого театра, 16 апреля в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.


«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноименной повести Андрея Платонова. Постановка молодого режиссера Сергея Чехова необычна как по исполнению, так и для восприятия. Актеры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

В истории Псковского театра спектакль «Река Потудань» стал первым номинантом престижной театральной премии, причем сразу по шести номинациям. Спектакль вошел в номинацию «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.


Режиссер спектакля Сергей Чехов: «Самое ценное, мне кажется, в этих номинациях - это то, что из шести три номинации актерских. Потому что спектакль как таковой – традиционный психологической игры. Актеры существуют в определенных психологических функциях. Они существуют больше в области физического театра, нежели психологического. И то, что за эти роли артисты были номинированы, для меня это очень ценно, и мне кажется, что это какой-то важный этап».

Стоит отметить, что в разделе «Драматический театр» национальной премии «Золотая маска» наравне с псковским спектаклем будут соревноваться 29 постановок, и все они являются сильными и достойными конкурентами нашему спектаклю. Так, явным лидером по числу номинаций – девять - стал спектакль Кирилла Серебренникова «Маленькие трагедии», поставленный в московском «Гоголь-центре».

 



Второе место (7 номинаций) делят «Гамлет» Юрия Бутусова (петербургский Театр им. Ленсовета), «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Виктора Рыжакова (Александринский театр, Петербург) и «Три толстяка» Андрея Могучего (БДТ им. Товстоногова, Петербург).

На шесть номинаций, как и псковский спектакль, претендует постановка Константина Богомолова «Три сестры» (МХТ им. Чехова), спектакль «Нам не страшен серый волк» Евгения Марчелли и первого русского театра - Ярославской драмы им. Федора Волкова, «И это жизнь?» Айдара Заббарова (Казанский национальный театр им. Камала), «Король Лир» постановщика псковского «Ревизора» Петра Шерешевского (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск) и «Мертвые души» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск), выездная премьера которого прошла на Пушкинском фестивале в Пскове.


Напомним, что 31 марта и 1 апреля псковский спектакль «Река Потудань» был показан на основной конкурсной программе премии «Золотая маска» в «Гоголь – центре» и получил хорошие отзывы столичной публики. А заслуги молодого режиссера в отечественном театральном искусстве уже оценены на самом высоком уровне – 26 марта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Сергею Чехову премию для молодых деятелей культуры.

Добавим, что сразу после Москвы псковские артисты отправятся в Архангельск, на юбилейный XV театральный фестиваль «Европейская весна». Устроители фестиваля обещают, что в Год театра программа «Европейской весны» будет максимально театральной, собранной по двум критериям — уникальность и дерзость. Архангелогородцы увидят спектакль «Река Потудань» 18 апреля.

 

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
15.04.2019, 11:230 Создатели «Реки Потудани» едут на церемонию вручения премии «Золотая Маска» в Москву 13.04.2019, 12:290 Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно 12.04.2019, 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне 12.04.2019, 14:530 Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино»
12.04.2019, 09:573 В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО 10.04.2019, 14:340 Впервые псковичи услышат камерную программу Московского Пасхального фестиваля в исполнении солистов Мариинки 09.04.2019, 21:303 Окей, андроид! 09.04.2019, 17:340 Казахский фильм о «лихих 90-х» и долгожданные «Мстители» выйдут на экраны региональной киносети Псковской области в апреле
08.04.2019, 13:076 Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов 07.04.2019, 15:301 Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 07.04.2019, 10:030 12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 05.04.2019, 15:130 Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть
04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура 03.04.2019, 13:391 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля 02.04.2019, 14:230 В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО
02.04.2019, 13:140 Знаменитую Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом» 02.04.2019, 12:200 Широкий репертуар, качественная картинка и звук: кино идет в районные центры Псковской области 02.04.2019, 11:230 Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол 01.04.2019, 15:161 Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя
01.04.2019, 11:240 5 апреля псковичам покажут комедию «Здрасьте, я Ваша тетя!» 31.03.2019, 10:444 31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань» 29.03.2019, 14:540 «Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих 29.03.2019, 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры
29.03.2019, 14:371 В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра 29.03.2019, 14:252 Псковский драмтеатр переживает сейчас самый выдающийся период - актер Виктор Яковлев 29.03.2019, 14:232 Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было 29.03.2019, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной Дню театра
29.03.2019, 10:520 Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех» 28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 28.03.2019, 10:040 XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки 27.03.2019, 20:520 Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю
27.03.2019, 15:201 Псковский драмтеатр поздравляет со Всемирным днем театра 27.03.2019, 11:051 Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО 27.03.2019, 08:450 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове 27.03.2019, 08:220 Детский концерт «Сказки Пушкина» прошел в Пскове. ФОТО
26.03.2019, 16:290 В Пскове с успехом проходит 45-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО 26.03.2019, 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 25.03.2019, 14:460 Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань» 25.03.2019, 12:430 5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!»
25.03.2019, 12:390 Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек? 24.03.2019, 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 23.03.2019, 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019, 15:560 Псковский театр кукол отметил тройной праздник
23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове 22.03.2019, 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 21.03.2019, 19:281 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове 21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года
21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель
20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 20.03.2019, 12:320 Концерт Тамары Гвердцители 19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский
19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета 19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях» 19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков
18.03.2019, 15:481 «Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля 18.03.2019, 12:570 20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» 15.03.2019, 16:310 «Дело Луначарского» о XLV Фестивале русской музыки. ВИДЕО 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей
15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове 15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки
14.03.2019, 16:330 Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования 14.03.2019, 15:180 Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева 14.03.2019, 12:220 Несравненная Тамара Гвердцители выступит в Пскове 12.03.2019, 13:090 Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле
12.03.2019, 11:510 Здрасьте, я ваша Тетя! 11.03.2019, 18:452 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви» 11.03.2019, 13:390 На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие 11.03.2019, 12:350 «Звезды проекта Голос. Дети»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru