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Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы приняла участие в церемонии вручения премии «Золотая маска»

Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы приняла участие в церемонии вручения 25-й театральной национальной премии «Золотая маска». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

16 апреля на исторической сцене Большого театра России состоялась двадцать пятая, юбилейная церемония вручения главной национальной театральной премии «Золотая маска». Это большой праздник для всех, кто так или иначе посвятил себя делу театра, самым разным его направлениям, стилям и формам. Получить главную театральную награду страны - всегда почетно, но в Год театра, конечно, к церемонии было приковано особое внимание.

Лучший спектакль в драме. Большая форма - «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр, Санкт-Петербург.

Лучший спектакль в драме. Малая форма - «Пианисты», театр «Глобус», Новосибирск.

Лучшая работа режиссера в драме - Кирилл Серебренников, «Маленькие трагедии», «Гоголь-центр».

Лучшая работа драматурга в драме - Михаил Дурненков, «Утопия», Театр Наций.

Лучшая мужская роль второго плана в драме- Антон Пахомов, «Старый дом», Центр драматургии и режиссуры, Москва.

Лучшая женская роль второго плана в драме - Валерия Прокоп, «Время секонд хэнд», театр драмы, Омск.

Лучшая мужская роль в драме - Камиль Тукаев, роль Креона, «Антигона», камерный театр, Воронеж.

Лучшая женская роль в драме - Дарья Мороз, роль Тузенбах, «Три сестры», московский художественный театр имени Чехова.

Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина принял участие в церемонии награждения.

В истории Псковского театра спектакль «Река Потудань» стал первым номинантом престижной театральной премии, причем сразу по шести номинациям.

Спектакль вошел в номинацию «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник.

Илона Гончар соревновалась в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

Добавим, что сразу после Москвы псковские артисты отправились в Архангельск, на юбилейный XV театральный фестиваль «Европейская весна». Устроители фестиваля обещают, что в Год театра программа «Европейской весны» будет максимально театральной, собранной по двум критериям — уникальность и дерзость. Архангелогородцы увидят спектакль «Река Потудань» 18 апреля.