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Галерея «Цех» приглашает школьников и взрослых на мастер-класс по мультипликации

27 апреля в рамках выставки «Postscriptum. Восточные рабочие в Третьем Рейхе» в галерее «Цех» пройдет мастер-класс, участники которого смогут почувствовать себя историками и мультипликаторами: научатся читать фотографии как исторические источники и приобретут начальные навыки анимации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Первая часть мастер-класса – разбор архивных фотографий из Германии, хранившихся в семьях остарбайтеров – советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию. Как понять, что происходит на снимке и в какой ситуации он сделан? Как датировать фото по мелким деталям одежды или пейзажа? Небольшое детективное расследование на основе архивных материалов помогут провести историки из Международного мемориала.

Вторая часть мастер-класса – создание мультфильма под руководством режиссера Полины Кампиони. Участники оживят экспонаты выставки и проиллюстрируют историю, основанную на реальных воспоминаниях. Таким образом, каждый станет соавтором короткометражного документального мультфильма.

Продолжительность мастер-класса: с 11:00 до 17:00. Возраст: 14+. Специальные навыки рисования не требуются.

Записаться на мастер-класс можно по телефону +7 (911) 395-77-63 (Марина Николаева). Количество мест ограничено.

Напоминаем, что выставка «Postscriptum. Восточные рабочие в Третьем Рейхе» откроется в галерее «Цех» уже завтра, 20 апреля, в 16:00.