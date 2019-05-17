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Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России

В Москве, на заседании секретариата Союза театральных деятелей России, председатель организации, народный артист России Александр Калягин вручил высшую награду Союза - «Золотой знак СТД РФ» - секретарю Союза, актеру Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина, народному артисту России Юрию Новохижину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Золотой знак - высшая награда СТД РФ, вручается по решению секретариата Союза за особо значимый вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю активную общественную деятельность, плодотворное сотрудничество с Союзом, многолетнюю трудовую деятельность в сети организаций СТД РФ.

Юрий Новохижин окончил в 1963 году театральную студию при Кемеровском театре драмы. Сорок один год назад артист начал играть на сцене Псковского драматического театра. Через 10 лет преданного служения искусству, в 1987 году, получил первое почетное звание - «Заслуженный артист РСФСР». В 1994 году Юрию Новохижину, первому на Псковщине, присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Юрий Новохижин ведет большую общественную работу: с 1986 года он бессменный председатель Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, с 2001 года - секретарь Союза театральных деятелей РФ по Северо-Западному федеральному округу.

На протяжении сорока с лишним лет он остается ведущим актером и творческим лидером в труппе Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина. Сыграл на псковской сцене более ста разноплановых персонажей, снискав любовь и уважение зрителей.

Актер много работает и в настоящее время, исполняет роли в постановках театра последних сезонов. Старый моряк в комедии «Соседи»; руководитель клиники в «Клиническом случае»; помещик Чубуков в чеховской постановке «Позвольте вам выйти вон!»; дож Венеции в «Отелло»; экспериментальная роль в спектакле «Река Потудань» по рассказу А.Платонова. В этом году спектакль стал номинантом на Национальную театральную премию «Золотая маска», а Юрий Новохижин номинирован как исполнитель лучшей мужской роли второго плана.