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Сцена / Новости

Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года

28.05.2019 11:14|ПсковКомментариев: 0

Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, накануне, 6 июня, она снова выйдет на сцену в спектакле «Пиковая дама» в роли старой графини, Анны Федотовны.

Мирра Иванова-Горская – это феномен нашего театра и уже его живая история. В своем весьма почтенном возрасте она остается «играющей» актрисой сохранив любовь к жизни, ясный ум и твердую память. За ее плечами 76 лет сценической и трудовой деятельности, более 50-ти из них прошли на Псковской сцене.


Актриса классической закалки, Мирра Горская - заслуженная не только по званию, но и по сути, и подтверждает это всей своей долгой творческой жизнью. Трудно уже представить ее вне театра, а театр – без нее.
Мирра Горская, по ее собственному признанию, всегда была влюблена в процесс создания спектакля – в репетиции, в своих партнеров и режиссеров. Она словно светится изнутри своей любовью к людям, к своим коллегам. И, самое главное, не стесняется им об этом говорить: «Это моя любимая девочка» или: «Самый любимый мальчик…»


Сама актриса не устает повторять, что у нее два рецепта долголетия: доброе отношение к людям и сцена. «В моей жизни может быть любая трагедия. Но я знаю, что меня ждет зритель, поэтому я должна оставить все это там, за сценой. И я оставляю. Я иду со всей душой, со всей открытостью к моему зрителю, к моей сцене. Даже в самые трагические моменты. Утром у меня умерла мама, а вечером я играла на сцене веселую, задорную комедию. Потом уже, когда закончился спектакль, мне было плохо, я рыдала. И все равно я вышла на сцену. Только так, иначе я не умею», - призналась в одном из своих интервью актриса, которая и сегодня живет ожиданием встреч со своими коллегами и зрителями. И благодарит судьбу за каждый свой выход на сцену и за каждого зрителя в зале.

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года, сценическую деятельность начинала в 1943 году, выступая в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты. Позже работала в Пятигорской и Новгородской филармониях, с 1949 по 1951 годы играла в труппе Псковского драмтеатра.
В 1970 году Горская вернулась в Псковский областной театр драмы имени Пушкина, здесь актриса сыграла множество ролей. Самые яркие из воплощенных ею образов: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в легендарном спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея - эту роль Мирра Горская исполняла 25 лет. Роль бабушки из популярной комедии Брагинского и Рязанова «Родственники» сыграна актрисой более 500 раз. Ее роли последних театральных сезонов также запоминаются надолго: интеллигентная Диана Владимировна в драме Галина «Ретро», трогательная Вера Максимовна из спектакля «Уходил старик от старухи» Злотникова, Екатерина Великая в исторической постановке «Павел 1» в театре на открытом воздухе «Карусель».


Сейчас Мирра Горская играет на Малой сцене театра мистическую историю «Пиковой дамы» Пушкина, являясь старейшей исполнительницей роли графини.


Заслуженная артистка Российской Федерации Мирра Горская награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», почетным знаком министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «В память 1100-летия упоминания Пскова в летописи», почетными грамотами и благодарственными письмами областной и городской администраций, государственного комитета Псковской области по культуре, Союза театральных деятелей Российской Федерации. В 2011 году артистка получила Благодарность Президента Российской Федерации «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

6 июня, четверг, 19:00. «Пиковая дама» малая сцена.

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Теги: #театр #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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