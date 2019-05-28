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Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области

Встречу с представителями Псковского драмтеатра провел 3 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, актуальность этой встречи была связана с тем, что текущий 2019 год в России объявлен Годом театра.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, все стороны - и администрация области, и руководство театра - активно работают в направлении реализации Года театра в регионе, и предложил обсудить проблемы и скорректировать план работы театра, чтобы избежать невыполнения обязательств и определить, что сейчас наиболее перспективно и приоритетно в совместной работе.

Михаил Ведерников напомнил, что Пушкинский театр задействован и в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, и в рамках Ганзейских дней. «Некоторые мероприятия в рамках Ганзы будут проходить тестово, и, если пройдут успешно, то войдут в план событий 2020 года, что очень важно для развития многих сфер жизни, в том числе туризма», - подчеркнул глава региона.

В ходе встречи губернатор озвучил ряд предложений. В частности, он выразил надежду, что большую поддержку у псковских театралов вызовет учреждение региональной театральной премии. «С фондом св. Ольги мы предусмотрим финансовое наполнение премии. Если у нас будет еще один театральный фестиваль, где бы мы подводили итоги и отмечали определенные достижения, это было бы интересно», - заключил Михаил Ведерников.