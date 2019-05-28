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Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал директору Псковского театра кукол Татьяне Ааб, что рассмотрит вопрос о переезде учреждения в пустующее здание детского сада «Росток» на улице Свердлова, 40. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи губернатора с представителями театрального сообщества.

Татьяна Ааб рассказала, что в настоящее время в Театре кукол работает всего 30 человек, но коллектив самодостаточен и может самостоятельно создавать свои постановки. «На сегодня у нас 26 спектаклей в программе. Мы бы работали для горожан на пределе своих возможностей в любой год, не только в Год театра», - подчеркнула директор театра. По ее словам, третий год театр финансируется по программе «Единой России» «Театр - детям» .

«Это большое подспорье в работе театра. Нам дышать на сегодня в сравнении с другими театрами полегче. Мы смогли оснастить постановочный цех, обновили диваны в зале. Но имея это оборудование, мы не знаем, устанавливать ли его, так как не решен вопрос с дальнейшим существованием по прежнему адресу», - отметила Татьяна Ааб. Как подчеркнула директор, помещение не приспособлено под театр. «Мы не настаиваем на этом месте, в этом памятнике невозможно обеспечить доступность среды. У нас требований к новому зданию немного: это должно быть помещение для всех, там должен быть зрительный зал, а лучше два, и соответствующие подъезды для пожарных служб. Я видела здание на Свердлова, это было бы прекрасно. При условии реконструкции все возможно. И вокруг можно было бы сделать место для отдыха горожан», - отметила Татьяна Ааб.

Между тем, первый вице-губернатор Вера Емельянова напомнила, что с сентября 2021 года театр должен выехать - решение Росимущества об этом уже есть. Губернатор Михаил Ведерников обещал дать поручение просчитать, что нужно для реконструкции, и заметил, что по итогам можно будет готовить «переселение» театра кукол.