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Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже

В воскресенье, 9 июня, Псковский театр драмы показал на сцене Камерного театра города Воронежа спектакль «Река Потудань», номинированный в этом году на Национальную театральную премию «Золотая маска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, постановка прошла в рамках 9-го Международного Платоновского фестиваля и была тепло встречена местной театральной публикой и гостями фестиваля. Перед началом спектакля, в фойе театра, зрители послушали лекцию театрального критика, арт-директора Псковского театра драмы Андрея Пронина «Режиссер Сергей Чехов и его «Река Потудань».

Международный Платоновский фестиваль искусств посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже с 2010 года.

Свой международный характер Платоновфест на этот раз подтвердил участием более 1 000 деятелей искусства из 17 стран: Беларуси, Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Кабо-Верде, Литвы, Португалии, России, США, Швейцарии, Франции, ЮАР и Южной Кореи. В рамках фестиваля запланировано около 100 мероприятий по направлениям «Музыка», «Выставки», «Литература».

«Девятый фестиваль - особенный: он проходит в год 120-летия Андрея Платонова и насыщен беспрецедентно широким спектром имен его великих современников – художников, композиторов, драматургов», – подчеркнул Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств.

В истории Псковского театра спектакль «Река Потудань» стал первым номинантом престижной театральной премии сразу по шести номинациям. Спектакль стал самой громкой премьерой театрального сезона 2017/2018 гг.

Только в этом году постановку уже смогли посмотреть более полутора тысяч зрителей Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска.