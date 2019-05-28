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Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста

В настоящее время открыта электронная запись для жителей Пскова и Пушкинских Гор на участие в съемках массовых сцен исторического фильма «Учености плоды» (режиссер Игорь Угольников). Съемки будут проходить в Пушкинских Горах 9, 10 и 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

При наборе массовки для этого кинопроекта существуют квоты по возрасту. На сегодняшний день, учитывая половозрастной состав уже записавшихся, организаторы вынуждены скорректировать требования для потенциальных участников. Поскольку действие фильма разворачивается в 1942 - 1943 годах на оккупированной территории, из набора исключаются мужчины в возрасте от 19 до 54 лет. По-прежнему необходимы женщины всех возрастов, а также дети до 18 лет и мужчины от 55 лет.

Напомним, что участвовать в съемках могут люди среднего роста и телосложения (не выше 180 см и не больше 54 размера одежды). Фильм исторический, поэтому существуют ограничения по внешнему виду. В съемках не смогут принять участие те, у кого есть татуировки, яркий маникюр или длинные ногти, перманентный макияж, ярко окрашенные (или мелированные) волосы, а также женщины с очень короткими стрижками.

Для желающих принять участие в съемках будет организована предварительная встреча. В Пскове она пройдет 1 июля в 18.00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: ул. Пушкина, д. 13а (3 этаж).

Телефоны для справок в Пскове: (8112) 29-18-30, +7 (911) 395-77-63.

Установочная встреча для жителей Пушкинских Гор состоится 2 июля в 14:00 в Культурно-досуговом центре по адресу: ул. Садовая, 1.

Телефон для справок в Пушкинских Горах: (81146) 2-33-03, 2-33-52.

Чтобы ускорить процедуру регистрации, просим вас заранее (до 1 июля) заполнить электронную форму