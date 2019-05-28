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Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала»

Одним из десяти номинантов в разделе «Лучший региональный театр» известной театральной премии «Звезда театрала» стал Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Номинация «Лучший региональный театр» появилась у «Звезды театрала» в этом году впервые.

Премия «Звезда театрала», учрежденная журналом «Театрал», – единственная народная общероссийская театральная премия: номинанты и лауреаты определяются здесь народным голосованием в интернете. Среди соискателей премии в номинации «Лучший региональный театр» такие известные коллективы, как Красноярский театр драмы, Свердловский театр музыкальной комедии, Нижегородский театр драмы, Пермский театр «У моста». Проголосовать может любой до конца лета здесь

Театр-победитель на церемонии вручения премии в Москве получит статуэтку с золотой звездой в 24 карата от старинной чешской мануфактуры Rudolf Kumph.