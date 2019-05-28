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Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь

По техническим причинам, не зависящим от принимающей стороны, гастроли Новороссийского муниципального драматического театра на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина переносятся с августа на сентябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В четверг, 19 сентября, в 18.00 и 20.00 состоятся два показа спектакля «Что-то зазвенело»; в пятницу, 20 сентября, зрители увидят постановку «Невеста из Имеретии», начало в 19.00; в субботу, 21 сентября, в 18.00, приглашаем посмотреть «Пять вечеров»; и в воскресенье, 22 сентября, в 18.00, пройдет заключительный спектакль «Играй, скрипач!» Все спектакли будут идти на Большой сцене Псковского драмтеатра.

Ранее приобретенные билеты действительны. В случае необходимости зрители могут осуществить возврат билетов в театральную кассу.

Телефон кассы - (8112) 72-80-22.

Администрация Псковского театра драмы приносит извинения за причиненные неудобства и приглашает всех желающих посмотреть постановки новороссийских артистов в сентябре.

Напомним, что первый спектакль гастрольной афиши Новороссийского театра – это комедийная инсценировка рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Спектакль, который поставил молодой московский режиссер Петр Норец, расскажет зрителям о не совсем обычной истории любви и ослепляющей храбрости на пути к мечте. Действие происходит в Москве, в районе Останкино, в 70-е годы прошлого века.

Музыкальная комедия с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» - это искрометная динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене!

Представит новороссийская труппа и свою версию знаменитых володинских «Пяти вечеров». Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и погрузит зрителей в атмосферу 50-х, когда израненные жизнью герои – он и она - встретятся друг с другом после 17-летней разлуки. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Завершатся гастроли Новороссийского театра трагикомедией «Играй, скрипач!», которую поставил главный режиссер театра Евгений Кушпель по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва» (которая, в свою очередь, была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник»).

Действие на сцене развивается в начале XX века. В одном населенном пункте живут русские, украинцы и евреи. У них все общее: вода, воздух, земля, жизнь. Но не всем это нравится. События развиваются динамично, когда к дочери молочника Тевье приходят сваты…

Новороссийский народный муниципальный драматический театр имени Владимира Амербекяна был создан в 1962 году.

С 1999 года театр возглавляет Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель.

Нынешние гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли».

В свою очередь труппа Псковского драмтеатра покажет лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

