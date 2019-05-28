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Сцена / Новости

Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям»

08.08.2019 12:11|ПсковКомментариев: 0

Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям». Его спектакль «Я есть!», поставленный в Няганском ТЮЗе в соавторстве с Данилом Чащиным, вошел в число победителей фестиваля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что спектакль Псковского театра «Гробница малыша Тутанхамона», поставленный режиссером Елизаветой Бондарь, вошел в число победителей взрослой «Артмиграции» и 11 сентября будет показан в Театральном центре «На Страстном» в Москве.

«Артмиграция» – это фестиваль молодой режиссуры. Он начал свою историю осенью 2013 года, когда по инициативе Союза театральных деятелей России впервые в столицу были привезены спектакли молодых режиссеров, работающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

«Артмиграция» – не только фестиваль, но и форум, на котором молодые люди разных театральных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и болевых точек современного театра. Специальная программа традиционно состоит из лекций и мастер-классов от ведущих российских деятелей театра, тренингов и практикумов, экскурсий и презентаций, концертов и встреч с мастерами.

Ежегодно в фестивале принимают участие около пятидесяти деятелей театра из регионов России, стран СНГ, Балтии и Грузии, которые на конкурсной основе получают грант СТД РФ в рамках проекта творческая командировка.

Спектакли, показанные в программе «Артмиграции», получают заслуженное внимание критиков и прессы и нередко становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Источник: Псковская Лента Новостей
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