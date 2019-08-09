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Новые правила: Чтобы попасть в Псковский театр или филармонию нужно будет сохранить кассовый чек

С 1 июля расширился список организаций, обязанных применять контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы). В их число вошли все учреждения Театрально-концертной дирекции: Псковская областная филармония, Псковский драмтеатр и Театр кукол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, именно кассовый чек теперь является основным документом, подтверждающим факт приобретения билета, без которого билет считается недействительным. Посетить мероприятие теперь можно только при наличии двух документов – билета и кассового чека.

Кассир будет по-прежнему распечатывать бумажный билет и прикреплять к нему чек, чтобы он не потерялся.

В случае отмены, замены или переноса мероприятия возврат денежных средств будет производится только при наличии кассового чека.

В случае покупки электронных билетов он-лайн с использованием системы «Орбилет» для прохода на мероприятие необходимо предъявить электронный билет и чек, направленные покупателю на электронную почту.

Для возврата денежных средств за электронные билеты необходимо написать заявление на е-mail: support@orbilet.ru. Денежные средства за билеты, приобретенные он-лайн, в кассе не возвращаются.

Обращаем внимание, что купленные до 1 июля билеты действительны без чека. Правила возврата таких билетов не изменились.