Сцена / Новости

Псковский «Ревизор» отправится на гастроли в Берлин

Псковский драмтеатр готовится к насыщенному театральному году и долгожданной встрече со зрителями. Уже в субботу, 17 августа, новый, 114-й сезон откроет один из аншлаговых спектаклей театра - «Пиковая дама». А накануне, 13 августа, по доброй традиции, прошло общее собрание труппы, на котором были озвучены планы и задачи предстоящего театрального сезона.

В частности, псковских зрителей в новом сезоне ждет немало интереснейших премьер. Это спектакли известных российских режиссеров, необычные по замыслу и сценическому воплощению. В планах театра - две детских постановки: беби-спектакль и сценическая версия «Алисы в стране чудес», которую покажут в череде новогодних праздников.

Кроме того, псковичей ждет новый моноспектакль, родившийся в недрах последней режиссерской лаборатории, - «Нави Волырк, капитанский сын», в котором с новой стороны раскрылось дарование маститого актера театра Сергея Попкова. Загадочную историю жизни Ивана Андреевича Крылова, интерпретированную драматургом Олегом Михайловым, поставит на псковской сцене молодой режиссер из Санкт- Петербурга Елена Павлова.

Есть заказ Псковской епархии – поставить литературно-драматическую композицию с участием фольклорного ансамбля, посвященную псковскому православному зодчеству. Постановку планируется осуществить в стенах Покровской башни.

Рассказал художественный руководитель и о насыщенной программе гастролей, которые начнутся у труппы Псковского драмтеатра уже этой осенью. Наши спектакли увидят зрители Владивостока, Екатеринбурга, Москвы, Новороссийска, Сыктывкара.

«В декабре впервые за долгие годы мы планируем гастроли спектакля «Ревизор» в Берлине, - заключил худрук. – Словом, будет много работы, к которой надо приступить уже сейчас, много премьер, и я, надеюсь, новый сезон пройдет на очень высоком профессиональном уровне».