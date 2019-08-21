Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами

В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын»

«Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота»

«Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли?