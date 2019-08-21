Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами

Труппа Псковского академического театра им. А.С. Пушкина, пополнилась двумя новыми артистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.
Это молодая актриса Ксения Соколова, игравшая ранее в Ростовском академическом молодежном театре, и опытный артист, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, который долгие годы работал на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова.
Псковский театр желает актерам ярких, талантливых работ и удачи на псковской сцене.