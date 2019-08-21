Сцена / Новости

Актеры Псковского драмтеатра поженились

Актеры Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина Екатерина Красногирова и Лев Орешкин поженились не по сюжету спектакля, а по-настоящему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Известно, что свадьба прошла на днях. Екатерина Красногирова и Лев Орешкин пришли работать в театр одновременно - в 2018 году.

Лев Орешкин известен псковскому зрителю по ролям в спектаклях «Чук и Гек», «Ревизор», «Пиковая дама», «R.E.P.L.I.C.A.», «Жанна».

Екатерина Красногирова сыграла в таких спектаклях, как «Чук и Гек», «Жанна».