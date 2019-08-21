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Псковская «Река Потудань» приглашена на Восточный экономический форум во Владивостоке

6 сентября Псковский академический театр драмы имени Пушкина покажет спектакль «Река Потудань» в рамках культурной программы V Восточного экономического форума во Владивостоке - на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В культурную программу также включены выставки от флорентийской Галерее Уффици и московской Третьяковской галереи, гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, выступления джазовой певицы Мики Миямото из Японии и нидерландского пианиста Роона Стаала, вечер индийского танца «Неизведанные моря» от Drishtikon Dance Group из Нью-Дели, премьера балета «Дон Кихот» Минкуса на Приморской сцене Мариинского театра, Дни якутского кино, другие яркие события.

Восточный экономический форум учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году. В соответствии с указом Восточный экономический форум ежегодно проводится в городе Владивостоке. Ежегодно Восточный экономический форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. В деловую программу форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами - партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН - ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

В программу V Восточного экономического форума во Владивостоке включено более 70-ти деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа форума состоит из четырех основных тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

Центральным событием форума станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Спектакль «Река Потудань» смогут посмотреть как участники форума, так и купившие билеты владивостокские зрители.

Спектакль главного режиссера Псковского театра драмы Сергея Чехова «Река Потудань» по повести Андрея Платонова был номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в шести номинациях, участвовал в Александринском фестивале в Петербурге, в Платоновском фестивале в Воронеже, в архангельском фестивале «Европейская весна». Режиссер спектакля Сергей Чехов в марте текущего года стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусств. Памятный знак вручил режиссеру в Кремле президент России Владимир Путин.

Гастроли во Владивостоке станут началом беспрецедентного в истории Псковского театра драмы сентябрьского гастрольного тура, в ходе которого театр посетит Екатеринбург, Москву, Новороссийск и Севастополь и покажет зрителям этих городов различные спектакли действующего репертуара.