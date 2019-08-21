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Три новых абонемента предлагает Псковская областная филармония в 76-м филармоническом сезоне

Псковская областная филармония приглашает всех любителей музыки на продажу абонементов 76-го концертного сезона 2019-2020 г.г.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, приобретая абонемент, вы получаете целый ряд преимуществ:

Во-первых, сегодня это очень актуально: абонементная система в работе со слушателями принята во всем мире.

Во-вторых, это удобно: приобретая абонемент, вы сразу планируете свой концертный год, а также приобретаете удобное место в зале.

В-третьих, это выгодно: концерты по абонементу обойдутся гораздо дешевле, чем по разовым билетам.

К тому же, абонемент – это замечательный и оригинальный подарок для ваших знакомых, друзей и близких, ведь сегодня поход в филармонию – это престижно и модно!

Абонемент – это не только годовой пропуск в мир музыки, но и возможность заранее спланировать свое время, а также удобный способ экономить средства.

Абонемент №1 «Семейный» посвящен праздничным датам предстоящего сезона.

Среди них – 75-летие Псковской областной филармонии, отмечаемое гала-концертом с участием солистов Мариинского театра и обладателя премии «Юное дарование Псковщины», пианиста Василия Черотченко.

В год 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов праздничный концерт посвящен самой Великой дате. Участники концерта - Симфонический оркестр Псковской филармонии и детский сводный хор Псковской области, что особенно символично, ибо новое поколение должно знать и почитать свою историю, быть достойным приемником победителей.

По-настоящему семейным станет новогодний концерт абонемента, где под музыку оживет волшебная история с глубоким смыслом, продолжающая трогать сердца детей и их родителей. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. «Маленький принц» А. де Сент-Экзепюри – это концерт с песочной анимацией, так полюбившейся слушателям в прошлом сезоне.

Стоимость абонемента: 960-1920 руб.

Абонемент №2 «Детский» представит цикл сказок А.С. Пушкина.

«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Руслан и Людмила» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» раскроются не только любимыми страницами самих сказок, но и необычными историями их написания и создания великой музыки русских композиторов к бессмертным творениям Пушкина.

Абонемент №3 приглашает в виртуальный концертный зал, в котором выступят Государственный Академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, Российский Национальный Молодежный Симфонический оркестр, оркестр Московской филармонии и Государственный Академический Большой Симфонический оркестр им. Чайковского.

Проект «Московская филармония – филармониям России» позволяет услышать трансляции концертов из главных концертных залов с участием лучших музыкальных коллективов страны.

Приобрести абонементы можно на сайте филармонии http://philpskov.ru/abonements/