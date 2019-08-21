Сцена / Новости

В Псковской областной филармонии представили нового дирижера

В Псковской областной филармонии представили нового дирижера - Василия Юркевича, который уже начал работать с коллективом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, новый сотрудник филармонии - выпускник Санкт-Петербургской консерватории, сейчас заканчивает аспирантуру и пишет диссертацию.

Василий Юркевич на пресс-конференции рассказал журналистам, что весь прошлый год он приезжал в Псков как приглашенный дирижер. «Мы устроили друг друга, я приехал сюда, чему я несказанно рад», - добавил он.

«Псков - бесподобный город, колыбель русской цивилизации, - поделился впечатлениями от города на Великой Василий Юркевич. - Архитектура его впечатляет, не может оставить равнодушным».

«Достижение наших целей возможно лишь при командной работе, - высказался главный дирижер Симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский. - Качество - это рутинная и неприятная работа, которая нужна, чтобы оркестр звучал иначе. Здесь надо, чтобы компромисс главного и второго дирижера было достигнут».

Василий Юркевич в свою очередь заметил, что он должен осуществлять курс художественного руководителя оркестра. Уже в этом месяце новый дирижер представит концерт в Великих Луках, а в октябре состоится дневной детский концерт. В ноябре будет дан концерт с группой «Доньял» с Фарерских островов.