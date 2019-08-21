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Современное звуковое оборудование установили в БКЗ Псковской областной филармонии

В большом концертном зале Псковской областной филармонии установили сложнейшее современное звуковое оборудование, которое на сегодня считается одним из лучших на Северо-Западе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом журналистам на пресс-конференции сообщила руководитель филармонии Елизавета Барышникова.

По ее словам, БКЗ приобрел действительно новый уникальный звук. «Эта система единственная на Северо-Западе по своей современности. Она работает в цифровом формате, и у нас сейчас самый продвинутый звук, - отметила Елизавета Барышникова. - Кроме того, у нас появились подвесные микрофоны».

«Это очень радостная новость, большой подарок псковичам, который они смогут оценить в ближайшее время», - заключила директор Псковской областной филармонии.