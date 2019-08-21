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«Зияющие дыры» Псковского симфонического оркестра заполнились новыми музыкантами

Коллектив Псковского симфонического оркестра пополнился тремя новыми музыкантами. Об этом директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова рассказала сегодня, 5 сентября, на встрече с журналистами в преддверии нового филармонического сезона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Один из новичков - валторнист Александр Герасимов. Как отметила директор филармонии, это молодой перспективный, музыкант. «Валторна - достаточно редкий инструмент, раньше у нас был только один валторнист», - добавила она.

Также в состав оркестра вошли новая виолончелистка и фаготист. В скором времени, как пообещала Елизавета Барышникова, слушатели познакомятся с еще одним виолончелистом.

По словам художественного руководителя Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского, до недавних пор в коллективе было «много зияющих дыр», но оркестр постепенно движется в сторону «полной укомплектации». «В прошлом году мы уже шокировали музыкальную общественность Пскова появлением арфы в составе, - пошутил он. - Так что в этом смысле коллектив постоянно развивается».