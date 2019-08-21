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Новая система абонементов и скидок позволит псковичам сэкономить на покупке билетов в БКЗ

В Псковской филармонии разработали новую систему скидок на билеты, сохранив привычную для многих систему абонементов. Об этом рассказали директор филармонии Елизавета Барышникова и художественный руководитель, главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Абонемент №1 посвящен праздничным датам предстоящего сезона. Среди них - 75-летие Псковской областной филармонии, отмечаемое гала-концертом с участием солистов Мариинского театра и обладателя премии «Юные дарования Псковщины» пианиста Василия Черотченко.

По-настоящему семейным станет новогодний концерт абонемента, где под музыку оживет волшебная история с глубоким смыслом, продолжающая трогать сердца детей и родителей. «Маленький принц» - это концерт с песочной анимацией, так полюбившейся слушателям в прошлом сезоне. В честь 75-летия Победы в БКЗ пройдет праздничный концерт, участниками которого станет симфонической оркестр Псковской филармонии и детский сводный хор Псковской области. Стоимость абонемента 960-1920 рублей.

Абонемент №2 - «Детский» - представит цикл сказок А.С.Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»).

Абонемент №3 пригласит псковичей в виртуальный концертный зал проекта «Московская филармония - филармониям России».

Ярмарка абонементов пройдет с 12 по 16 сентября.

По словам представителей Псковской филармонии, оркестровые концерты были намеренно выведены из системы абонементов. «Мы решили дать своим постоянным слушателям возможность самим собрать свой абонемент», - сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова. Она сообщила, что в настоящий момент разработана особая скидочная система для тех, кто хочет посетить больше чем один концерт филармонии - информацию о ней можно будет получить в кассе филармонии, а начинать приобретать билеты со скидками можно будет начиная с середины сентября.