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Руководство Псковского драмтеатра с удивлением наблюдает за «скандалом» вокруг показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге

16.09.2019 10:25|ПсковКомментариев: 6

Руководство Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина дало официальный комментарий в связи с шумихой вокруг показа спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге.

«Мы с некоторым удивлением наблюдаем за «скандалом», развернувшимся вокруг показа нашего спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Удивление это связано с тем, что «скандал» развернулся вовсе не в день показа, а спустя пять дней. На спектакле никаких эксцессов не было. Несколько десятков человек, которым оказалась не близка эстетика спектакля, покинули зал в антракте.

Оставшиеся несколько сотен устроили стоячую овацию в финале, и она продолжалась ровно пять минут. Звучали голоса: «Браво! Спасибо!»

И к нам, и к нашим артистам подходили люди, благодарили и просили приезжать еще. Такое случается не на каждом гастрольном спектакле и не в каждом городе. Хотя тепло аплодируют «Ревизору» всегда. Спектакль идет в репертуаре нашего театра больше года, был на гастролях в Петербурге.

Что же касается «зала, полного детей», о котором написала екатеринбургская журналистка, это или ложь, или сильное преувеличение. Мы опросили критиков, присутствовавших в зале: никто из них не видел ни одного ребенка - ни в зале, ни в фойе. Мы не можем поручиться, что детей в зале не было вообще, но они явно не преобладали.

Возрастная индексация театральных посещений существует недаром. И недаром ей уделяется такое внимание со стороны контролирующих органов. Возрастной индекс нашего спектакля «Ревизор» – 18+.

Крупным шрифтом он был обозначен на афише перед входом в зал, был на билете и в программке. Если несовершеннолетние действительно смогли просочиться в зал, несмотря на запрет, это – досадная недоработка входной группы Екатеринбургского ТЮЗа. Досадная, но отнюдь не фатальная, потому что в спектакле «Ревизор» есть немало вещей, не понятных детям, а вот вещей, способных оскорбить детскую нравственность, нет.

Не следует забывать и об ответственности родителей и учителей, которые приводят несовершеннолетних на заведомо взрослый спектакль в рамках заведомо взрослого фестиваля. Что же касается восклицаний о том, что гастроли-де шли в театре юного зрителя, то они носят демагогический характер. В театрах юных зрителей, как и во всех прочих, показывают разные спектакли, в том числе и очень взрослые. И крайне мало на свете театров, где спектакли для детей начинаются в 19.00: само время показа уже маркирует взрослую адресацию спектакля.

Мы со всей ответственностью заявляем, что наш спектакль «Ревизор» очень целомудрен.

В нем напрочь отсутствует какое-либо откровенное сексуальное содержание, нет даже намека на эротику. Единственный эпизод сексуального характера происходит в глубине сцены под глухим одеялом и выстроен так, что зритель сам домысливает суть события. В этом спектакле подобную пуританскую форму продиктовала тема. Ведь речь не о постраничной постановке хрестоматийной пьесы. На афише спектакля написано – фантазия на темы пьесы Гоголя. Для режиссера Петра Шерешевского социальная сатира Гоголя оказалась не столь важна, как метафизическое звучание «Ревизора». Ведь кто таков Ревизор для Гоголя, глубоко верующего человека? И что может произойти, если за этого главного Ревизора примут другого? В нашем спектакле есть боль, страх, даже ужас, а вот эротике в нем места нет, она отвлекала бы от главного.

Приходите на наш спектакль, и вы убедитесь в этом. Единственное условие – вам должно быть восемнадцать или более лет.

Мы надеемся на новые встречи с екатеринбургской публикой и благодарим за возможность участвовать в «Реальном театре», фестивале с огромной традицией и традиционно сильной программой»,  - говорится в официальном комментарии за подписью художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева и арт-директора театра Андрея Пронина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Скандал вокруг «Ревизора» «Ревизор» и дети. Послесловие к скандалу Руководство Псковского драмтеатра с удивлением наблюдает за «скандалом» вокруг показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге Режиссер псковского спектакля «Ревизор» о скандале на показе в Екатеринбурге: Сцена изнасилования абсолютно лишена всякой эротики Прокуратура проверяет ТЮЗ Екатеринбурга из-за показавшегося зрителям порнографическим псковского спектакля «Ревизор»
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