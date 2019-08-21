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«Пскович навсегда» - к юбилею заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина

16 сентября Валерию Порошину исполнилось бы 80 лет, но он ушел из жизни в 56, двадцать из них отдав Псковской сцене! Именно здесь расцвел и окреп его уникальный актерский талант, сбылась его главная мечта - сниматься в кино.

Он родился в городе Камень-на-Оби, в 1963 году окончил театральную студию при Владивостокском театре им. М.Горького, работал в театрах Улан-Удэ, Хабаровска, Гродно, Красноярска и Пскова, рассказала Псковской Ленте Новостей завлит Псковского театра Любовь Никитина.

С 1975 года до ухода из жизни в 1995 году был актером Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина. За двадцать лет на псковской сцене он сыграл полсотни ролей, создав неповторимую галерею образов - властных, решительных, смелых людей.

Это князь Токмаков в «Псковитянке» Л. Мея, Вершинин в «Бронепоезде 14-69» Вс. Иванова, Кузьма в «Деньгах для Марии» В. Распутина, кузнец Дорофей в «Сказе о прихожении Стефана Батория» В. Карасева, полковник Бороздин в «Вечно живых» В. Розова, отдыхающий Сережа в комедии Э.Брагинского и Э.Рязанова «Родственники», рыцарь Бертран в поэтическом спектакле «Роза и крест» А. Блока, русский самодержец Петр I в исторической драме В.Рецептера «Петр и Алексей», бесхитростный старик Мультик в «Вечере» А.Дударева. Роль сумасшедшего от горя Мельника в пушкинской «Русалке» в спектакле В.Рецептера «Я шел к тебе» стала последней театральной работой самобытного актера.

Он был актером не провинциального толка, интуитивно чувствовал в себе силу и масштаб, пробивался в кино. Успел сыграть в десятке фильмов и его узнала страна. В кино он дебютировал в 1980 году, сыграв в фильме «Государственная граница». В 1986 году сыграл роль бригадира в фильме «В распутицу».

В фильме 1989 года «Двое на голой земле» сыграл главную роль - Алексея Ладова. Его герой - человек удивительно противоречивый, который сначала говорит одно, а через минуту совершенно другое.

Сыграл бывшего зэка Петровича в кинодраме «Прощай, шпана замоскворецкая...». Потом был пятисерийный фильм «Сказание о первопечатнике Федорове», где он сыграл Митрополита всея Руси Макария.

Широкая известность пришла к нему в 1992 году после роли академика Рядно в фильме «Белые одежды» - экранизации романа В.Дудинцева. Сыграл, не жалея своего героя, не боясь гиперболического преувеличения, создав образ лжеучёного, смело подчеркивая уродливое и резко выделяя смешное.

Заметной работой стала роль писателя Максима Горького в биографическом фильме «Под знаком «Скорпиона», вышедшем в 1995 году.

Сибирский атаман Михайлов в историческом сериале «Ермак», маленькая роль энкавэдэшника в картине А.Германа «Хрусталёв, машину!» - последние киноработы.

Хотя, по сути, Валерий Порошин оставался театральным актером: «Только в театре у меня, актера, есть возможность размышлять. Там есть разгон. Сегодня ты чего-то сделать не можешь, а завтра тебе это станет по плечу. В кино - ничего подобного. В кино слишком много «костылей». Там тебя берут крупным планом, но не на вечность. В театре же это - беспрерывный процесс, так что после иного спектакля ты - как выжатый лимон, очухаться час не можешь. Сцена - основной тренинг для актера. Неслучайно возникли театры киноактера, чтобы актеры кино хоть как-то могли тренировать мозг, тело, психику. Кино - это лишь любовница, а жена - это театр... Для меня на сцене главное - не прокричать что-то, а сыграть то, что тебе самому как человеку не свойственно».

Кого бы ни играл актер Валерий Порошин, в любой его роли мужественная простота и духовная тонкость становились удивительным сплавом. Его роли излучали мощную энергетику и покоряли убедительной правдой. Он был талант и настоящий русский самородок. Его простое лицо запоминалось сразу и навсегда, его улыбка покоряла, его темперамент завораживал, его голос пленял грудными обертонами и вибрациями.

«Сибиряк, он прикипел душою к псковским краям. Был заядлым рыбаком и грибником. Рассказывают, что на гастролях он грибы засолил в ванной. Азартный был человек, любил футбол и шахматы, так отдавался игре, что проигрыш вызывал в нем неистовую бурю эмоций.

Он везде был «свой», в любой среде. В нем жил неуемный интерес к людям. Несмотря на простоту и доступность, он никогда не располагал к панибратству, - существовала невидимая грань, которая отделяла его, - достоинство профессии.

Он умел впечатлять и пленять своей личностью, потому что был актером каждой клеточкой! Валерий Антонович Порошин был большим актером, уникальным человеком с искрой Божьей в душе. Такого в российском театре и кино больше нет», - рассказала Любовь Никитина.