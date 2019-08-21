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Дмитрий Месхиев перед началом спектакля Псковского драмтеатра в Новороссийске потребовал освободить актера Павла Устинова

В среду, 18 сентября, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев перед началом показа спектакля «Отелло» на гастролях в Новороссийске от имени всей труппы потребовал освободить невинно осужденного актера Павла Устинова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Спасибо огромное, что вы все пришли, - обратился худрук Псковского театра к зрителям Новороссийска.- Я первый раз в вашем городе, прелестный город, красивый, очень много памятников интересный, просто ходишь и диву даешься. И люди здесь живут отзывчивые и добрые, я это за эти два дня увидел, блуждая по городу. Еще хочу от себя и от имени всей нашей труппы выразить поддержку нашему коллеге - безвинно осужденному актеру Павлу Устинову. Мы всем театром требуем, чтобы справедливость восторжествовала и этого ни в чем не повинного человека немедленно отпустили. Спасибо огромное, приятного просмотра!»

Напомним, что вчера в городе Новороссийске начались гастроли Псковского академического театра драмы им. А .С. Пушкина. Гастроли проходят в рамках межрегиональной программы федерального проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли». Перед началом спектакля Псковского драмтеатра со своим приветственным словом обратился к зрителям начальник управления культуры города Новороссийска Вячеслав Матвейчук, который поздравил всех «с началом большого проекта «Большие гастроли».

«География проекта очень обширна, в нем участвуют почти все театры России, - отметил Вячеслав Матвейчук. - Сегодня мы рады приветствовать в стенах нашего театра Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, который покажет нам серию из пяти спектаклей. Надеемся получить большое удовольствие от спектаклей псковичей. А наш театр, в свою очередь, покажет псковичам свои постановки».

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Добавим, что спектакль «Отелло» прошел в Новороссийске с огромным успехом: зрители долго не отпускали артистов со сцены. В роли дожа впервые выступил заслуженный артист России Виктор Яковлев, в роли Лодовико - заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, в роли солдата – Лев Орешкин.

Гастроли Псковского театра в Новороссийске продолжаются.

Сегодня, 19 сентября, псковские артисты покажут фантазию на тему комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» режиссера П. Шерешевского, завтра, 20 сентября,– оглушительную комедию «Очень громкую премьеру» в постановке Т. Баталова, а завершатся гастроли Псковского драмтеатра 21 сентября – спектаклем по мотивам повести А. П. Гайдара «Чук и Гек» режиссеров Ивана Пачина и Тимура Шарафутдинова.

А в Пскове сегодня начинается показ спектаклей Новороссийского драматического театра им. В. П. Амербекяна.