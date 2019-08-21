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Режиссер Сергей Чехов: Иерархическая байда мне не интересна

Главному режиссеру Псковского драмтеатра Сергею Чехову не интересна «иерархическая байда». Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос, кто он сейчас в театре.

«Нужно время и нужно совершить ряд поступков, прежде чем понять, какая у меня здесь роль, и чем я здесь занимаюсь», - отметил Сергей Чехов.

Наряду с этим режиссер признался,что ему не нравятся титулы. «Номинально моя должность не называется "главный режиссер", но договоренность о том, что я - главный режиссер, есть. Но вся эта иерархическая байда мне не интересна. Главный не главный - эта лексика не совсем для меня», - признался Сергей Чехов.