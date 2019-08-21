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Сергей Чехов рассказал, какой страх пытается в себе побороть

Главный режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, какой страх пытается в себе побороть.

«Спектакли, которые я делаю, довольно сильно центричны. То есть я точно понимаю, что я хочу сделать, как это должно выглядеть и прочая. Часто я боюсь ломать эту форму и впускать внутрь своего спектакля такие человеческие элементы, которые сделают его непредсказуемым. Это для меня сложно», - отметил гость студии.

«И я очень сильно пытаюсь с этим страхом бороться, впуская эти элементы в свой спектакль, пытаюсь находить форму, где я перестаю быть деспотичным художником, который придумал свой мир, который должен быть только таким и никаким другим», - заключил Сергей Чехов.