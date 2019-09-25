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Сюрпризы в кассе: коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки

01.10.2019 14:25|ПсковКомментариев: 0

Коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки всех, кто любит это прекрасное искусство.

Праздник был учрежден в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. С тех пор первый день октября музыканты и любители музыки во всем мире считают своим праздником.

Псковская областная филармония присоединяется к традиции отмечать этот праздник.

Сегодня, 1 октября, в филармонии действует акция «Сюпризы в кассе». Все желающие могут приобрести билеты на концерты со скидками до 20%.

Напомним, 5 октября псковская филармония откроет 76-ой сезон Симфонической кантатой «Кармина Бурана» для хора, солистов и оркестра немецкого композитора Карла Орфа.

Легендарная кантата «Кармина Бурана» – самое знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа. Написанная в 1937 году, кантата и сегодня поражает своей монументальностью, мощным составом  исполнителей и длительностью исполнения вместе с  художественным демократизмом, сочетающим «серьёзность» академического жанра и его яркую сверхобразную подачу. Множество номеров бессмертного сочинения Орфа стали популярнейшими произведениями академической музыки  двадцатого века, продолжая нести  во времени обаяние музыки выдающегося немецкого композитора.

5 октября, суббота, 19.00.  Цена: 500 - 1300 руб.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский

Хор Санкт-Петербургского Государственного университета

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии http://philpskov.ru/afisha/?1832

Источник: Псковская Лента Новостей
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