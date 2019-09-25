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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодняшняя программа будет посвящена псковским музыкантам. О том, как пробиться в шоу-бизнесе, и о популярных музыкальных направлениях ведущий Дмитрий Волхонов поговорит с руководителем проекта «Йода», саунд-продюсером кавер-группы «Drum&Jazz» Игорем Колосовым, солисткой джаз-квартета Аркадия Галковского Катей Андреевой и певицей Джаной.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.