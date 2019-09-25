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Почетную грамоту вручил губернатор коллективу Псковского симфонического оркестра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 7 октября, встретился с коллективом Симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Глава региона поблагодарил музыкантов за активную концертную деятельность и качественное участие в значимых мероприятиях, таких, как Фестиваль русской музыки, Ганзейские дни, 75-летие области, участие в постановке спектакля «Несвятые святые», работа со сводным хором области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор вручил коллективу Симфонического оркестра Псковской областной филармонии почетную грамоту, отметив, что музыкантам есть чем гордиться, и предложил за чашкой чая неформальной обсудить планы.