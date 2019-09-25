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Проблема обновления инструментов псковских оркестрантов может быть решена благодаря привлечению спонсоров

В ходе встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым художественный руководитель Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский сообщил о проблемах, которые мешают развиваться коллективу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, по его словам, все инструменты требуют ремонта, в том числе капитального. Концерты проходят успешно, в немалой степени благодаря тому, что есть инструменты у приезжающих музыкантов, некоторые инструменты принадлежат псковским оркестрантам. «Слава богу, что они в принципе есть», - подчеркнули музыканты.

По словам участников встречи, в числе необходимых инструментов - контрабас. Те, которые сейчас есть в оркестре, пострадали в поездке в Финляндию из-за специфики автобуса. «Литавры пережили пожар, потоп, во время концерта слышно, как инструменты скрипят, - отметили музыканты. - Это можно воспринимать с чувством юмора, но все же это влияет на звучание оркестра». Список необходимых инструментов оркестранты готовы предоставить.

Губернатор предложил поговорить со спонсорами, чтобы у оркестра была возможность приобретать по 2-3 инструмента. Кроме того, он пообещал рассмотреть дополнительную финансовую поддержку музыкантам оркестра.