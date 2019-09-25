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Николай Хондзинский: Остро стоит проблема обновления состава Псковского симфонического оркестра

Проблема обновления состава Псковского симфонического оркестра в настоящее время стоит очень остро. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи губернатора Михаила Ведерникова с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии, об этом рассказал художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский.

По его словам, в оркестр надо приглашать молодых специалистов, нужны зарплаты, которые заинтересуют людей.

«Без молодых кадров мы не сможем развиваться, - считает Хондзинский. - Стандартный оркестр состоит из 80 человек, а у нас 54 человека. Увеличение количества расширит репертуар. Мы не можем сейчас исполнять Шостаковича, Свиридова. Псковская область - регион, связанный с Мусоргским и Римским-Корсаковым, а мы можем играть лишь немногие их произведения».

По словам заместителя губернатора Веры Емельяновой, молодых специалистов можно заинтересовать, предложив квартиры в режиме социального найма с оплатой съемного жилья. Губернатор предложил дать на 2020 год задание застройщикам на строительство в рамках конкурса 10 квартир по требующимся характеристикам с поэтапной оплатой.

Кроме того, может быть продумана система губернаторских стипендий молодым специалистам, подающим надежды. Предварительно для этого будут согласованы объективные критерии, которые позволят адресно выделять средства.

Также Николай Хондзинский заметил, что, если оркестр получит статус губернаторского, это будет мощной поддержкой для коллектива. Михаил Ведерников напомнил, что в области, кроме оркестра, есть другие творческие коллективы. Вместе с тем Псковский симфонический оркестр - единственный региональный коллектив подобного уровня на Северо-западе. «Раз у нас один оркестр, мы его поддержим», - заключил губернатор.