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Губернатор назвал симфонический оркестр Псковской филармонии визитной карточкой региона

07.10.2019 14:48|ПсковКомментариев: 0

В рамках встречи с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил меры поддержки уникального творческого коллектива. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона подчеркнул, что оркестр - визитная карточка региона.

Он отметил, что коллектив показывает достойный уровень, даже несмотря на качество инструментов. «Мы должны развивать замечательный коллектив, сложившийся под руководством дирижера. Нельзя безвозвратно потерять коллектив, оставив его без поддержки, - сказал губернатор. - Это те вещи, которые затрагивают эмоции, которые людей восхищают, ради которых слушатели готовы приезжать в регион, тем самым формируя его  экономику».

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева напомнила, что в рамках грантовой поддержки власти области смогут ответственно оценивать работу музыкантов в соответствии с критериями качества. Она предложила продумать возможность предоставления оркестру трехгодичного  гранта, в рамках которого оркестр сможет и поднять зарплату, и осуществлять гастрольную деятельность, и обновить инструменты.

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии
Источник: Псковская Лента Новостей
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