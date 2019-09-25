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Театрально-концертную дирекцию Псковской области могут переформатировать в Фестивально-концертную дирекцию

Губернатор региона Михаил Ведерников в рамках встречи с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии затронул тему переформатирования работы Театрально-концертной дирекции области с учетом перехода Псковского драмтеатра на федеральный уровень.

«В ТКД останутся филармония и театр кукол, а также муниципальные структуры, - заметил глава региона. - Надо будет подумать над конструкцией данной организации. Иначе Театрально-концертная дирекция останется ненужной надстройкой».

Михаил Ведерников считает, что ТКД можно переформатировать в фестивально-концертную дирекцию, либо структуру, которая будет готовить и обеспечивать проведение региональных мероприятий и участие псковских коллективов в событиях других регионов. Такая реструктуризации даст больше возможностей и симфоническому оркестру, уверен он.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева отметила, что в структуре филармонии нет обычных для такой организации коллективов, как хореографический и вокально-хоровой. В таком случае сводный хор области можно было бы передать под эгиду филармонии.

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По словам директора областной филармонии Елизаветы Барышниковой, филармония также рассматривала вариант открепления от Театрально-концертной дирекции, которое может привести к оптимизации финансовой составляющей работы оркестра и коллективов филармонии.