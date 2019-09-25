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Оркестр вместо мыльных пузырей: губернатор рассмотрит проблему репертуара в псковских детских садах

Проблемы с гастролями творческих коллективов Театрально-концертной дирекции области в детских садах Пскова рассмотрит губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос в очередной раз поставила директор областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе встречи руководства филармонии с главой региона.

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Она рассказала, что в рамках оркестра существует коллектив - группа «Классика». Еще два года назад она была важной частью просвещения детей в детских садах. Но последние два года она не имеет возможности выступать перед детьми из-за сложностей городского законодательства.

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«Это квартет живых инструментов, профессиональные музыканты. Знакомство с инструментами интереснее, чем мыльные пузыри, - убеждены музыканты. - Но индивидуальным предпринимателям проще договориться с коллективами детсадов, а мы, профессиональная организация, не можем туда пробиться из-за проблем сбора денег с родителей».

Михаил Ведерников пообещал обсудить данный вопрос с городскими властями.