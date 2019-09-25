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Расширить формат выступлений на открытом воздухе предложил губернатор Псковскому симфоническому оркестру

В рамках встречи с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии губернатор области Михаил Ведерников обсудил вопросы расширения возможных площадок для выступления оркестра.

По словам директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, филармония показывает по сборам позитивную динамику и регулярные аншлаги.

«Это то, ради чего мы работаем, - подчеркнула глава филармонии. - Мы не забываем о наших слушателях, каждая наша программа уникальна и интересна. Это мы видим по лицам в зале. Оркестр - это важная культурная составляющая жизни области».

Михаил Ведерников предложил на будущий год спланировать участие симфонического оркестра в концертах открытых форматов, уличных выступлениях. Елизавета Барышникова напомнила о концертах на площадке отеля «Покровский», которые очень востребованы у публики, отметив, что оркестр готов рассматривать другие локации, но для этого нужны средства, так как все выездные концерты дорогостоящие.

Губернатор отметил, что подобные открытые концерты должны быть традиционными, чтобы в сезоне обязательно проходили два-три ярких мероприятия. Тогда, по его мнению, регион будет интересен постоянными событиями, привлекающими внимание.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что такие мероприятия должны быть обязательно хорошего качества. «Мы пересматриваем традиционные мероприятия, надо понимать, что состояние экономики в 2014 и 2019 году существенно разнятся, - заметил он. - Предлагаю продумать форматы концертов в Пушкинских Горах, Изборске, у стен Кремля».

«Мы готовы выйти на федеральный уровень», - подчеркнула Барышникова.