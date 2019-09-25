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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Псковская филармония в последние несколько лет стала одним из драйверов культурного развития региона. Мы как-то неуловимо избавились от ощущения безнадежной провинциальности. Сегодня псковская филармония предлагает вполне конкурентный, современный актуальный продукт европейского уровня. Как получилось добиться этого, о планах, проектах и последних событиях в жизни филармонии. Об этом с гостьей студии поговорит ведущий Константин Калиниченко.

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.