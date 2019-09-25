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Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра

25.10.2019 14:35|ПсковКомментариев: 0

Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции (ТКД), 25 октября - ее последний рабочий день на руководящем посту.

В ТКД добавили, что Людмили Цишковская написала заявление об уходе по собственному желанию: «Это связано с творческими планами за пределами Пскова».

Сама же директор театра в интервью Псковской Ленте Новостей отметила следующее: «Руководители должны работать в полном контакте. К сожалению, такого контакта у нас с Дмитрием Месхиевым (худруком Псковского драмтеатра  - ред.) не сложилось. И дело вовсе не в том, что кто-то прав, а кто-то нет; кто-то лучше, а кто-то хуже. К тому же мне предложили интересную работу в Москве, что и перевесило чашу весов. Я и моя московская команда выиграли президентский грант на создание Цеха драматургов. И я - руководитель этого проекта. Впереди большая интересная работа, связанная с лабораториями, обучением молодых драматургов, конкурсом. В Москву отправлюсь в ближайшее время».

Также Людмила Цишковская добавила, что очень благодарна Псковскому драмтеатру и всем его сотрудникам: «Благодарна за прекрасную профессиональную деятельность и насыщенную работу в год, когда я была директором. Благодарна за отношения, за все гастроли, все выпуски, что мы прошли. Это был интересный, насыщенный, творческий, продуктивный год».

В дирекции подчеркнули, что новый директор будет назначен, согласно соответствующей процедуре, совместно с комитетом по культуре Псковской области.

Напомним, директором Псковского драмтеатра Людмила Цишковская стала в сентябре 2018 года. До этого руководила театром «Торикос» (с 1988 по 2000 год), АНО «Центр драматургии и режиссуры» (с 2002 по 2012 год), а также - занимала пост замдиректора Центрального дома актера (с 2015 года).

Теги: #театр #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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